Sol Pérez se puso picante y cruzó a conductora radial por un comentario

La influencer Juariu compartió la feliz noticia de su embarazo con un enigmático en ‘Corta por Lozano’, donde es panelista, y la reacción de sus compañeras emocionó al público. Entre los diversos comentarios por el momento, uno que destacó fue el de la Negra Vernaci, quien con su humor ácido criticó la situación televisada.



La Negra Vernaci lanzó una polémica crítica en su programa radial en Pop Radio 101.5 a las panelistas del programa que conduce Vero Lozano: "¿Están todas gagá o todas tienen ganas de embarazarse?¿O también les pasa como a las Las Brujas de Eastwick, que le pasaba a una y le pasaba a todas? ¡Dale! No podés ponerte tan histérica, es un embarazo".



La conductora especificó y se refirió al grito de Sol Pérez al darse cuenta de que era Juariu la “famosa embarazada”: “Sol Pérez es la que más nerviosa está. Hasta la Costa está nerviosa, que por el cul. . . no queda".



En una nota que la panelista de Gran Hermano le brindo a Marina Calabró para El Observador 107.9 se refirió a los comentarios de Vernaci: "Yo me puse muy contenta por Juariu porque compartimos un programa todos los días y porque para mí es un sueño ser mamá. No es una búsqueda tan fácil para algunas mujeres, es un milagro tener un hijo", sostuvo.



"Te tiene que pasar y hay cosas en el medio que tienen que estar bien para que pase. Es un camino largo y hay mujeres que pasan un montón de cosas. Cuando Juariu lo contó, lo viví como si me hubiesen dado la noticia a mí. Me dio tanta emoción... Es difícil encontrar gente que se ponga contenta cuando te pasa algo bueno", agregó.



Sin mencionar a la locutora, Sol Peréz habló de la ‘doble vara’ con la que miden los dichos de algunas personas del medio: "Es un tema muy sensible. Existe un doble parámetro. Cualquier cosa que diga yo va a ser mega cancelable y si lo dice otro, desde el humor, lo dejan pasar y lo justifican porque es border. A veces depende de quién lo haga o lo diga y si te cancelan o no".





"Igual no estoy a favor de la cancelación por todo porque todos estamos trabajando y nos podemos equivocar, salvo que sea algo súper grave y cancelable. Todos somos humanos y está bien pedir perdón y decir me equivoqué", finalizó. (NA)