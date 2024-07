Karina “La Princesita” encandiló a sus fans con una vestimenta muy jugada

Karina “La Princesita” cautiva arriba y abajo del escenario. Su talento y carisma no conocen de límites.La artista también marca tendencia a la hora de elegir sus looks. En esta oportunidad enamoró con un look negro donde mostró mucha piel.La parte superior, un corpiño con un escote profundo. La inferior, un mini short muy corto. Combinó el atuendo con saco sastrero tendencia. El toque final al sensual look se lo dieron unas botas de caña alta y taco.Para el peinado decidió llevar el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje resaltó sus labios con un lápiz en color rosado y causó sensación con el increíble outfit.