Lanzan el casting para Gran Hermano 2025: cómo será la inscripción

Inscripción: ¿Qué datos se piden en el cuestionario?

Santiago del Moro anunció que ya está abierto el casting para participar de la edición número 13 de Gran Hermano. En una cena exclusiva con Emma Vich, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, el conductor reveló detalles de la inscripción y los finalistas le dieron algunos consejos a la gente.Al igual que la edición pasada, Del Moro volvió a la casa más famosa del país y disfrutó de un momento a solas con los últimos tres jugadores que quedan en carrera. Además de mostrarles un video con las repercusiones de este año, el presentador anunció las inscripciones para la próxima temporada.“Mundo, a partir de este momento, de las 23.30, queda abierta la inscripción para el casting de GH 2025. Deben ingresar en granhermano.mitelefe.com. El hashtag va a ser #GH2025″, reveló Santiago, antes de compartir la información a través de X (Twitter).“Esto que mucha gente que va a ver ahora es lo que seguramente vieron ustedes cuando se anotaron, cuando yo estaba comiendo con Julieta, Marcos y Nacho”, agregó el conductor. “En este momento me estaba anotando, hice un TikTok”, expresó Emma.El presentador le preguntó a los finalistas qué consejos le darían a aquellas personas que se quieran anotar y el cordobés fue el primero en sugerir: “Tienen que tener fuerza, mucha capacidad mental, paciencia, darlo todo, ser uno mismo y ser libre”.“La temporada que viene tiene que ser diferente a esta y a la anterior. Yo le pido a la gente que se anote es que tengan muchas ganas de participar y que sepa que es una competencia. No es más ni menos que un campeonato, donde gana uno y hay un segundo y un tercero”, exclamó Santiago del Moro.Y finalmente agregó: “Digo esto porque mucha gente cree que esto es la vida. Esto es un programa de televisión donde conviven, gana el más fuerte, el que más aguante, resiste y se adapta. No es ni un colegio ni un grupo de contención”.Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link y completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicitará las redes sociales del posible participante, un video de presentación y otros datos más como sus estudios, hobbies y habilidades.Además, deberá informar si ha participado en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso o famosa y compartir en detalle por qué quiere ingresar al programa y qué tipo de estrategia le gustaría usar. Fuente: (LaVoz)