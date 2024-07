De espaldas, le regaló “a la gilada” una foto de su “mejor cara”

La modelo e influencer Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra en Estados Unidos, donde se disputa la Copa América.En ese marco, además de alentar a la Selección Argentina, la morocha disfruta de las playas.En las últimas horas posteó una serie de imágenes desde la arena de Miami. Una en particular dejó boquiabiertos a sus fans y fue con dedicatoria.“La última se la regalo a la gilada, porque tampoco voy a mentir; obvio que cabida les doy, pero con humor, les estoy dando mi mejor cara”, escribió en referencia a una de las fotos en la que está de espaldas.Y completó: “conectar con amor, basta de hate, si no te gusta, no sigas, ni mires. A ocupar el tiempo en cosas buenas y lindas. Bye. Besitos”