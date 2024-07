Emilia Attias más osada que nunca tras su separación: fotos y videos infernales

Espectáculos Emilia Attias derrochó sensualidad y habló tras su separación del Turco Naim

Un mes atrás, Emilia Attias y el Turco Naim anunciaron su separación. La exposición impactó de lleno en ambos, pero la artista no permitió que esto la distrajera de sus proyectos laborales, los cuales comenzaron a escalar la notoriedad en el último tiempo.A través de las redes sociales, la modelo fue enseñando las diferentes campañas de las que fue parte. En su última publicación se mostró con un conjunto de saquito y short a rayas. A pura sensualidad, escribió junto a las postales: “Always in my vintage mood”, que traducido, significa: “Siempre en mi estado de ánimo vintage”.En otro posteo se destacó por la gran puesta en escena, la cual resaltó el look de la mujer de 37 años. “Last night”, escribió junto al videoclip donde se la pudo apreciar ataviada con un vestido largo negro, un collar y un chaleco de cuero a juego, se lució bajo las luces neón de un boliche, en el cual supo enseñar el atuendo de esa ocasión.Previamente, Attias apareció en el ciberespacio con una serie de fotos con la palabra “Ninfa” como título, en el marco de una producción de fotos para una línea de ropa, detalló