Disney+: cuáles son los nuevos precios y planes tras la fusión con Star+

La aplicación Star+ llegó a su fin. En Latinoamérica ahora este servicio se integra dentro de Disney+, lo que supone un cambio en los precios y los planes de suscripción a los que pueden acceder los usuarios en Colombia, Argentina, México, Perú y Chile.Este movimiento busca unificar la experiencia de usuario y ampliar la oferta de contenido disponible en una sola aplicación, por lo que además del contenido tradicional de Disney, los suscriptores encontrarán producciones de Searchlight Pictures y contenido deportivo de ESPN.Con la fusión de Disney+ y Star+, los usuarios podrán elegir entre tres tipos de planes de suscripción, cada uno con características y precios específicos:Acceso al catálogo completo de Disney+ y Star+ (con anuncios)Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 (con anuncios)Audio hasta 5.1Video hasta 1080p Full HDReproducción en dos dispositivos simultáneamenteAcceso al catálogo completo de Disney+ y Star+ (sin anuncios)Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 (con anuncios)Audio hasta 5.1Video hasta 1080p Full HDReproducción en dos dispositivos simultáneamenteDescargas en hasta diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)Acceso al catálogo completo de Disney+ y Star+ (sin anuncios)Acceso completo a los deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos (con anuncios)Audio hasta Dolby AtmosVideo hasta 4K UHD y HDRReproducción en cuatro dispositivos simultáneamenteDescargas en hasta diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)En cuanto a los precios, el valor se adapta según la moneda de cada país. Estos serán los costos y la disponibilidad:Estándar con anuncios: Disponible solo a través de socios de facturación seleccionadosEstándar: $7,399 mensual / $62,149 anualPremium: $10,549 mensual / $88,599 anualDesde el 26 de junio de 2024, los suscriptores de Disney+ con facturación directa serán automáticamente actualizados al plan Disney+ Premium. Esto significa que podrán disfrutar, además del contenido regular de Disney+, de una amplia gama de películas y series de Star, así como de eventos deportivos en vivo a través de ESPN.Es importante que los suscriptores revisen los planes y precios actualizados de Disney+ para obtener detalles completos sobre el contenido y las funcionalidades disponibles en el plan Premium.Aquellos suscriptores que actualmente están suscritos al Combo+ con facturación directa también disfrutarán del acceso exclusivo a Disney+ Premium. Esto les permitirá explorar una vasta selección de películas y series de Star, junto con eventos deportivos en vivo de ESPN.Hasta el 24 de julio de 2024, los usuarios podrán seguir utilizando el sitio web y la aplicación de Star+. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los perfiles personales, la lista de favoritos y el historial de visualización de Star+ no estarán disponibles en la aplicación de Disney+.Para garantizar una transición sin interrupciones, los usuarios podrán acceder al contenido de Star en Disney+ usando los mismos datos de inicio de sesión que utilizaban en Star+.La fusión de Disney+ y Star+ no solo amplía la biblioteca de contenido disponible, sino que también introduce controles parentales mejorados. Los suscriptores podrán crear perfiles protegidos por un PIN de cuatro dígitos, lo que garantizará que los niños solo accedan a contenido apropiado para su edad. El Modo Junior bloqueará el contenido no infantil, incluso en las búsquedas, proporcionando un entorno seguro para los más pequeños.En términos de contenido, Disney+ seguirá ofreciendo sus conocidos contenidos familiares e infantiles de Disney Animation Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilms y National Geographic. Con la integración de Star+, se añadirán películas de estudios como Searchlight Pictures y 20th Century Studios, además de series de FX. Entre los nuevos títulos destacados se encuentran The Favourite, Deadpool, JoJo Rabbit, American Horror Story, The Bear y Atlanta.Además, la integración de ESPN traerá eventos deportivos en vivo y una variedad de contenidos deportivos, haciendo de Disney+ una plataforma aún más atractiva para los aficionados al deporte.