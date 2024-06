Osvaldo Laport habló del delicado estado de salud que atravesó: qué le pasó

Por más recaudos que Osvaldo Laport toma a la hora de comer, la confianza, una tentación y el hambre le jugaron una mala pasada que disimuló con oficio en Almorzando con Juana, pero del cual salió y quedó internado en grave estado por triquinosis.“Hacía dos o tres días que estaba apaleado, creía que era una gripe. Estaba con fiebre, una descompensación muy grande y deshidratación, pero fui igual”, relató.Entonces, “rodé el programa de Juana con 39 grados de temperatura. Salí de ahí, llamé a mi médico y terminé internado”, reveló.“Se acercaron al pie de mi cama y me preguntaron a dónde había estado y si había comido chacinados. Y sí, claro, si uno va al campo ¿Qué hace? ¿Qué come? Ahí relajamos, pero yo seguía teniendo síntomas extraños”, agregó Laport. Usualmente, la triquinosis suele transmitirse por la ingesta de carne contaminada.Afortunadamente, Osvaldo Laport reveló que fue asistido por médicos y contó cómo se encuentra en la actualidad: “Así que estoy en pleno tratamiento, con pastillas y diferentes cosas. Pero bueno, acá estoy y hay que seguir la vida”.Horas más tarde y ante la repercusión de la noticia, Laport anunció en un video: "Gracias por la preocupación por mi salud. Estoy bien, estoy muy bien. Ya pasó, esto es viejo. Esto se desprendió de una nota donde distendidamente conté lo que me había sucedido con la triquinosis".