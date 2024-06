De Pampita a la China Suárez: el corset engomado a lo Gatúbela es furor

Pampita con corset de vinilo y sastrería azul

Estefi Berardi: corset engomado + pedrería

La China Suárez estilo Gatúbela: vinilo y encaje

El vinilo es uno de los hits de la temporada, que se lleva tanto en total look como en una sola prenda. En este contexto, varias fashionistas eligen este género para sus, como una forma de sumar un detalle sexy y audaz a sus looks. Entre ellas,son referentes.Fashionista y multifacética según la ocasión, Pampita no se priva de nada cuando hablamos de moda y todos sus estilismos son furor. En las últimas horas, su estilista compartió un look de la modelo informal pero elegante con uncomo prenda base.Sofisticada, acompañó la pieza con un conjunto decon saco recto y pantalón de tiro alto con terminación acampanada. El broche de oro fueron un par decon plataformas y tiras.Para una salida de sábado a la noche, la panelista eligió un audazen las solapas del saco y un botón de pedrería en la cintura del pantalón. Por debajo de la pieza superior dejó ver uncon escote corazón que dejó gran parte del vientre a la vista.Algunos meses atrás, la it girl posó con unnegro de breteles finos confeccionado en, dos de los géneros que pisan fuerte. El diseño, muy audaz, tiene unque resalta el busto.Lo complementó con un par de, otro de los accesorios hot de la temporada, y un beauty look de alto impacto que acompañó a la perfección el vestuario:en los labios y un peinado suelto con ondas en las puntas.