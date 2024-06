Con encaje y engomado, infernal morocha deslumbró desde todos los ángulos

Ximena Capristo cautivó a sus seguidores con un look audaz y sensual. La morocha compartió una serie de fotografías en las que posó con un outfit compuesto por un catsuit de encaje negro y un corset de cuero engomado.Los fans de la modelo elogiaron su estilo atrevido y su capacidad para llevar cualquier prenda con elegancia y personalidad.Desde su éxito en Gran Hermano, Ximena Capristo se ha convertido en una de las modelos más influyentesEl catsuit de encaje, ajustado al cuerpo de la modelo, resalta sus curvas y crea un efecto de transparencia que añade un toque de misterio al look. El corset de cuero negro, colocado por sobre el traje, aporta un toque de dureza y contraste que define aún más la figura, describió el portalPara completar el look, optó por unos shorts negros que se asoman por debajo del catsuit.En las fotografías se la ve a Ximena Capristo posando sobre un escritorio, en un escenario minimalista y con una iluminación tenue.