La enorme colección de microbikinis de Pampita en el Caribe

Las mejores microbikinis de Pampita en Anguilla

Pampita cautivó a sus fans a lo largo de la semana desde el Caribe con sus audaces looks de alto verano plagados de tendencias y glamour. A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo mostró su amplia colección de trajes de baño y causó revuelo entre sus casi 8 millones de seguidores de la aplicación de fotos.¿Sus preferidos? Se lució con diseños de dos piezas lisos, con estampados animal print y hasta enterizas con brillos. Por supuesto, los acompañó con accesorios de alto impacto como lentes de sol y túnicas tejidas.La it girl posó a orillas del mar con un conjunto de alto impacto en tonos marrones con estampado de leopardo. ¿Los detalles? Se trata de una dupla muy audaz con corpiño triangular simple y bombacha colaless cavada con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas.Complementó el equipo de verano con un par de lentes de sol fututistas en total black, con formato geométrico y vidrio opaco.En otra de las fotos mostró la microbikini más chiquita de su colección y encendió Instagram como nunca antes. Desde la playa se grabó a puro relax en el mar y dejó ver su arriesgada elección fashionista en color celeste pastel. Se trata de un conjunto de corpiño triangular con breteles finos y frunces que dejan mucha piel a la vista y una bombacha ultracavada de corte colaless con tiras finas que se anudan en los laterales.Con el pelo pasado por agua y a cara lavada, lució relajada y sumó un par de lentes de sol oscuros, su aliado indispensable en cualquier look de playa.En otra ocasión, se mostró con la misma bikini, pero la combinó con un pareo tejido a crochet en off white y unos lentes de sol blancos.Finalmente, las enterizas también forman parte de su armario. De espaldas al mar, se lució con un modelo enterizo en azul marino confeccionado en lúrex. Lo acompañó con un par de aros argolla en dorado y unos lentes de sol XXL con vidrio semipaco y marco total black.