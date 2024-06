Claribel Medina habló de la salud de Pablo Alarcón

Pablo Alarcón fue internado en el Hospital Tornú y luego trasladado al Instituto Médico de Alta Complejidad, a raíz de una neumonía bilateral. Su ex pareja, Claribel Medina fue la primera en dar detalles del estado de salud del artista y luego fue el propio actor quien decidió llevar un mensaje de tranquilidad desde la clínica.Pero su ex mujer volvió a dar detalles sobre su salud y lo cierto es que no está recuperado y la familia se encuentra muy preocupada. Por tal motivo, su hija Agostina decidió volver de Miami para estar cerca de su padre en este difícil momento."Lo veo todos los días. Se agarró una neumonía bilateral muy grande, tal vez hubo un error de él en prestarle atención en el momento que se sintió mal, sentía falta de aire y un cansancio terrible, pensamos que era Covid y después que era Dengue, pero cuando se fue a dormir ahí notó un enorme dolor y llamó a la ambulancia. Le dijeron que era para internación inmediata, estaba en una situación compleja, me asusté por la vida de Pablo y por ser el padre de mis hijas y porque tengo una hija en Miami. Le dije que viajara y obvio que volvió. Fuimos todos y estuvo una semana en el Tornú, hasta que pasó al IMAC", contó Claribel Medina.La actriz y conductora contó a Intrusos que "ahora está en terapia intermedia y tiene que hacerse una intervención en el corazón. Tienen que hacerle funcionar los dos stent que tiene, que no están funcionando y destapar la válvula que está tapada"