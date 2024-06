Moria Casán: “Mi energía renovada tiene que ver con una filosofía de vida”

Moria Casán fue entrevistada por Jey Mammón en el debut de su nuevo programa "Jey 990", por Radio Splendid AM 990, y habló sobre su presente laboral en el streaming y en el teatro.



"Métanse a ver La Nave Nodriza a las 18 horas. Yo estoy todos los lunes con mi monólogo. Hoy viene un niño tejedor, y le dije que me haga algo al crochet como mi madre me hacía. Me va a hablar de todo lo que es transicionar en todos los aspectos", contó la diva sobre su desempeño en el streaming.



Luego destacó el poder femenino al enterarse de la victoria de una mujer en las elecciones presidenciales: "Qué increíble que en México haya ganado una mujer como presidenta, cómo ganan los ovarios".



Sobre su trayectoria, recordó cómo fueron sus primeros pasos: "De chica le pedí a mi padre que me mandara a baile y yo era la loca del baile, me mandó a baile con zapatillas de punta prestadas. Después me puse una academia para no pedirle plata a mis padres y el otro día me encontré una alumna que me dijo 'yo fui alumna tuya'. . . Creo que tengo tantas vidas que no me alcanza ni esta ni otras más para contarlas".



"Brujas no es hablar de mi, es hablar de la obra récord absoluta. 5 mujeres que tenemos la suerte de seguir trabajando las 3 clásicas. Brujas es mucho más que una experiencia teatral. En el 2000 nos salió hacer más de 600 funciones. Esta última temporada hicimos 900 funciones, y en total vamos unas 4000. Mi energía renovada tiene que ver con una filosofía de vida, nunca hice terapia, coachs, nada de eso. Cuando uno cambia el nombre cambia un poco el alma", concluyó Moria Casán.