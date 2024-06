Nancy Dupláa reveló quién es el actor que mejor besa en las ficciones

Nancy Dupláa dialogó en No está todo dicho (La 100) y afirmó que Adrián Suar es el que mejor besa en la ficción argentina. Asimismo, aseguró que todos besan bien pero él tiene experiencia que los demás no tienen.



"¿El mejor besador de ficción?", deslizó Guido Kaczka. Y respondió sin pelos en la lengua: “Todos eh, pero Adrián besaba muy bien”. Y resumió: “ Si, porque tiene experiencia, sabe ver, y tiene que ver con eso"



Por otra parte, Dupláa habló sobre las críticas y agresiones que sufre constantemente por su marcada postura ideológica, y aseguró que fue víctima de operaciones políticas.



En diálogo con la periodista Tatiana Schapiro para Infobae, la actriz manifestó: "Es cualquier cosa lo que dicen de mí. Que alguien pruebe que yo vivía del Estado, y que ahora tengo que trabajar porque no trabajé nunca. O que a mí me pasaba un sobre, que a la productora de mi marido la bancaba Cristina. Cualquier cosa. Pero bueno, no nos queda otra que aprender a llevarla. Lo dicen algunos conductores, en debates donde hay paneles. En las radios se dicen cosas así, como muy al pasar".



"¿Nunca cobraron nada de parte de Cristina (Kirchner)?", indagó la entrevistadora. "No, no. Nunca cobramos nada de parte de Cristina. No, no. Pero ya no me importa aclararlo. Ya está", se limitó a aclarar Nancy Dupláa.



A su vez, la artista recordó que en varias oportunidades la agredieron mientras estaba con Pablo Echarri y sus hijos en algún espacio público: "A nosotros nos han atacado en lugares, con ellos. Un día nos agredieron y los perdí a los dos, no los encontraba. Me acuerdo y es fuerte. Es como que te peguen un cachetazo por la espalda y vos estás con los pibes. O agredirnos con los celulares prendidos, con un discurso que vos ves en ciertos comunicadores".



"Entonces ya decís: 'Esta persona es una víctima de lo que le metieron en la cabeza, cual zombie. ¿Qué hago? ¿Peleo por la lucha de la verdad o me voy a dormir tranquila con mi verdad a cuestas?' Me voy a dormir tranquila con mi verdad a cuestas... Y mientras tanto me hago fuerte por dentro para poder soportar eso que yo no voy a poder cambiar. Ya está. ¿Voy a explicarle uno por uno que yo no robé?", planteó.



Cuando la periodista le preguntó si se arrepentía de sus dichos sobre Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei, sentenció: "No. Es lo que pienso. Pero no era para ponerlo en debate, es mi opinión. Yo lo respeto, trabajé con él y fue un compañero espectacular, la pasamos bárbaro, nos cagamos de risa".

Fuente: Exitoína