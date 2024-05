La China Suárez subió una foto íntima de Marcos Ginocchio: qué dijo al respecto

Mientras que su relación con Lauty Gram pareciera seguir viento en popa, Eugenia "La China" Suárez (32) generó revuelo en las redes sociales luego de compartir una foto de Marcos Ginocchio (24). La artista, que ya había sido relacionada con el ganador de Gran Hermano (Telefe), terminó borrando la imagen y publicando un fuerte descargo.Todo comenzó cuando la China utilizó sus historias de Instagram para compartir una foto de Marcos durmiendo en un sillón. Junto a la misma, escribió: “Parece que no sale”.A pesar de que, para ella, la foto fue una inocente postal de amigos que decidieron no participar de la salida del sábado por la noche, los usuarios de las redes sociales lo entendieron distinto. Es que los rumores de romance entre ambos existen hace ya cerca de un año.Luego del revuelo que se generó alrededor de la historia, la China se vio obligada a publicar un descargo aclarando el significado detrás de la foto. Sobre una imagen de una playa, la actriz y cantante escribió:“Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, cerró, junto a un emoji de dos manos formando un corazón.