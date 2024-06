Lourdes Sánchez estrenó microbikini taparrabos off white en México

Sin dudas, Lourdes Sánchez es una de las influencers del año. La bailarina deslumbra con sus apuestas de moda en su cuenta de Instagram, en la que tiene poco más de tres millones de personas. A principio de año, la it girl viajó a Tulum y compartió una serie de imágenes en microbikini. Ahora, meses después, volvió a volar al destino paradisíaco mexicano y arrasó con un look de alto verano ideal para un día de playa.En su perfil, Sánchez publicó un video reel donde muestra su look veraniego. Es un traje de baño de dos piezas en off white con moldería de taparrabos, uno de los modelos que más se impone entre las famosas desde hace varias temporadas.¿Los detalles del equipo? Se trata de una dupla de alto impacto con detalles que la hacen muy original. El corpiño tiene taza, breteles finos y tiritas que se entrecruzan en la zona del abdomen. La bombacha es diminuta, colaless, taparrabos y cuenta con tiras de ajuste bien anchas.Por supuesto, eso no fue todo. La mediática sumó accesorios de lujo a su look caribeño: un pañuelo estampado en tonos marrones que llevó atado en la cabeza y un par de lentes de sol de inspiración vintage con vidrio total black superopaco y marco metálico dorado.En el pie de foto de la publicación escribió: “Tulum siempre es un buen plan”, seguido de un emoji de palmera y otro de un bikini. Rápidamente, sus followers la llenaron de “Me gusta” y comentarios. “Qué arte de mujer”, le dedicó un usuario. Otro le dijo: “Sos un monumento a la belleza”.