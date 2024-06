Secreto estético: por qué Arnaldo se inyecta semen de toro

El actor paraguayo Arnaldo André, quien supo ser un galán en su juventud, estuvo de visita en La Noche de Mirtha y sorprendió al revelar su secreto estético para mantenerse joven a los 80 años.



Todo ocurrió en la mesaza de Mirtha Legrand, a la que estaban de invitados, además, Fernando Burlando, Mariana Brey y Franco Mercuriali. Mientras se proyectaban imágenes de los antiguos proyectos de Arnaldo en la pantalla, el periodista de TN no pudo evitar halagar la apariencia del actor.



“Lo elogiamos por lo bien que está. ¿Tiene algunos secretos para estar así?”, consultó Mercuriali. “Lo que pasa es que voy a lo del doctor Adrián Jaime. Él mejora el nivel de vida de cada uno, entonces, por ahí te da una ‘vacunita’ anti-age”, reveló, entonces, Arnaldo.



Cuando Franco insistió en saber qué más había detrás de su aspecto, André siguió: “Últimamente trae cosas de Suiza. Lo que trae es semen de toro”.



A pesar de algunos de los presentes estallaron de risa, el actor mantuvo la cara seria. Entonces, Mariana Brey le consultó: “¿Eso se toma o se inyecta?”. Recién ahí Arnaldo no pudo evitar reirse, y explicó que se trata de una inyección.



“¿Y qué hace? Porque me habían dicho que Arnaldo André estaba usándolo… porque yo pregunté qué era lo que lo mantenía tan bien, está bárbaro. Y me contaron que estaba consumiendo o tomando una sustancia que se llama semen de toro”, intentó explicarse la panelista.



De esa manera, el actor paraguayo siguió explicando: “No solo a mí, a Betiana Blum, Cristina Albero, Marta González. Lo que pasa es que muchos no tienen la disciplina de decir ‘cada 15 días vamos’. Hay que ser constantes”.



Por último, Mirtha le preguntó qué le dice la gente cuando se lo cruza por la calle, y Arnaldo respondió: “Me recuerda las novelas como si yo estuviera al aire en este momento”. (Clarín)