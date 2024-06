Quién es la nueva novia de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña es uno de los galanes más codiciados por las mujeres. Tras sus diez años junto a Carolina “Pampita” Ardohaín, comenzó una relación con Eugenia “China” Suárez, pero al terminar ese vínculo no tuvo parejas demasiado afianzadas.Salió brevemente con Eli Sulichin en 2022 y si bien se lo pudo ver por la noche en eventos, ya no volvió a aparecer con otra mujer.Según aseguraron en Socios del Espectáculo, el galán chileno estaría nuevamente enamorado. Se trata de una mujer de 40 años llamada Anita. “Esta historia empezó en un gimnasio, sabemos que él está súper feliz, cuando le hicimos la nota por Felicidades (la obra que protagoniza) ya estaban juntos, se llama Anita”, aseguró Rodrigo Lussich.“Tiene 40 años, tiene dos hijos, está separada del papá de sus hijos, ella prácticamente está instalada en la casa de Vicuña, los que pasan por ahí ven su camioneta afuera siempre”, detallaron.“Hace siete meses ella estaba casada con dos hijos, se estaba separando y después lo conoció. Todavía no blanquean. Son mañaneros”, contaron.La pareja sería muy reciente y, por el momento, estarían evitando que los vean juntos públicamente. En las últimas horas, el actor confirmó el romance: “Estoy conociendo a alguien, es maravillosa, muy contento, muy feliz”.