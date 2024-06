Nueve denuncias y estafas por más de $80 millones: el detenido es de Paraná

El pasado viernes la policía detuvo en la localidad de General Campos a un hombre de 46 años, acusado de cometer una serie de estafas, algunas con cheques sin fondos, que rondan los 80 millones de pesos. Los casos los había realizado en las ciudades de Victoria y Rosario.Este domingo, una delegación de la Jefatura Departamental de Policía de Victoria, se dirigió hasta San Salvador para trasladar al detenido hasta la ciudad de las Siete Colinas.Desde dicha Jefatura brindaron todos los detalles de las estafas que cometió esta persona, cuya pareja había realizado el mismo día viernes una exposición, dando cuenta que el comerciante, había salido hacia la ciudad de Rosario a bordo de su camioneta a fin de retirar dinero en efectivo y luego ir Mercado Central, ubicado en Fisherton, cerca de Rosario y no tenía novedades. Temía que algo hubiera podido ocurrirle ya que no contestaba los llamados telefónicos.En este sentido, se realizaron averiguaciones constatando que el hombre no tenía registro de haber pasado por el Puesto Caminero Victoria, en la Ruta Nacional N° 174.Posteriormente, se presenta en la Jefatura, un vecino que manifiesta haber vendido un acoplado de 2 ejes, y recibió en forma de pago cheques denunciados. Del mismo modo, otro comerciante local denuncia haberle vendido a la misma persona, una camioneta Ford Ranger y un automóvil Fiat Siena.A raíz de estas denuncias, y contando con un oficio judicial, se pone en conocimiento a personal policial de las distintas Jefaturas Departamentales de la provincia, como así también a los diferentes puestos camineros, dependientes de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial.En horas de la tarde del sábado, personal de la Comisaria General Campos, recibe el llamado de un vecino que observa en un camino de ripio una camioneta con un acoplado y da aviso. De esta forma, los uniformados hacer efectiva la aprensión del implicado y el secuestro de una camioneta Ford Ranger, como así también de un acoplado de dos ejes, color rojo. Posteriormente personal de Investigaciones de San Salvador, incauta cuatro cubiertas nuevas que tenía colocada el acoplado las cuales habían sido comercializadas.Asimismo, se informó que se recibieron un total de nueve denuncias en sede policial, de distintas personas, entre ellos comerciantes, empresarios, carnicero, peluquero y agricultores, quienes habían tenido alguna clase de negocio y manifestaron ser estafados por el detenido, el cual no había cumplido con lo pactado.Tras las denuncias, personal de la División Investigaciones procedió a ejecutar un oficio proveniente del Juzgado de Garantías y Transición local, medida que se desarrolló en la vivienda del sindicado, ubicada en calle Güemes al 300. En el lugar se secuestró un automóvil marca Fiat, modelo Siena, teléfonos, notebooks, chequeras y elementos de interés para la investigación. Según supo, este sujeto es oriundo de la ciudad de Paraná, estuvo en Basavilbaso y desde hacía un tiempo estaba viviendo en Victoria.Finalmente, este domingo una comisión policial partió a la ciudad de San Salvador a cumplimentar el oficio y trasladar al detenido desde dicha Jefatura hasta Victoria, como así también los vehículos secuestrados. Las estafas oscilan en los 81 millones de pesos.