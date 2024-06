Del Moro y Nelson Castro, de oro: Los ganadores de los Martín Fierro de radio

En la fiesta del Martín Fierro de radio 2024 Santiago del Moro se llevó el oro de FM, mientras que Nelson Castro recibió el de AM.



Del Moro se quedó con el Martín Fierro de Oro FM -luego de alzarse con el de Labor conducción masculina en FM- expresó: “Hay tanta madrugada, tantos días levantándose sin dormir y cada vez que se me vuelan los patos lo que pienso es en ese pibe que era a los 11 años. Le quiero agradecer a mucha gente que respeto, en especial a cada compañero que me hace mejor persona, y sin equipo no hay nada. Aguante la radio, carajo”.



“Es una emoción muy grande, gracias por el cariño y felicitaciones a Santiago Del Moro. Quiero mandar un saludo a Jorge Lanata, mejorate, te necesitamos bien. Me conmueve ver a todos hasta el final de la ceremonia. Los que pensamos A, B, estuvimos todos aquí respetándonos y es el mensaje que quiero dejar en este momento, debemos construir una sociedad de respeto”, pronunció el periodista y conductor Nelson Castro, ganador del Martin Fierro de Oro AM (Y Labor periodística masculina 2023) una vez en el escenario.





"La grieta nos embrutece, la pluralidad nos enriquece. Viva la radio para siempre", cerró Nelson, ovacionado.





Los ganadores del 2024

Programa musical



Eternamente Beatles (Del Plata)



Programa cultural educativo 2022



Libros que muerden (AM1110)



Labor en operación



Eduardo Seisdedos (FM 100)



Analista político/económico



Jorge Fernández Díaz (Mitre)



Comentarista deportivo



Emiliano Pinsón (D Sports)



Programa periodístico vespertino diario AM



Crónica de una tarde anunciada (Rivadavia)



Labor conducción masculina AM



Daniel López (Continental)



Labor locución femenina



Nora Briozzo (Radio Del Plata)



Servicio informativo 2022



CNN



Programa periodístico diario vespertino FM



Pasaron cosas (Radio Con Vos)



Labor en producción



Julián Ingratta (AM750)



Programa cultural educativo 2023



(Empate): Historias del Colón (CNN Radio) y El ojo del arte (Metro)



Columnista de espectáculos



Marina Calabró (Mitre)



Labor en musicalización



Leo Rodríguez (ASPEN)



Servicio informativo 2023



El rotativo del aire (Rivadavia)



Programa deportivo



Súper Mitre deportivo (Mitre)



Columnista policial/judicial



Rolando Barbano (Mitre)



Programa semanal AM y FM



Domingo 910 (La Red)



Programa de interés general en AM



Bravo Continental (Continental)



Labor en conducción femenina



Cristina Pérez (Rivadavia)



Programa nocturno diario AM y FM



Blackie Nights (Blackie)



Cobertura del Mundial



La Red deportiva



Labor periodística femenina 2022



Mariana Contartesi (La Red)



Trayectoria periodística



Samuel Gelblung (Del Plata)



Labor periodística deportiva



Gustavo López (La Red)



Labor locución masculina



Valmiro Mainetti (AM750)



Labor periodística femenina 2023



María O’Donnell (Con vos)



Labor periodística masculina 2022



Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos)



Movilero



Mercedes Ninci (Mitre)



Labor conducción femenina FM



Julieta Pink (Urbana Play)



Programa periodístico matutino diario FM



Nadie nos para (Rock & pop)



Labor conducción masculina FM



Santiago del Moro (FM 100)



Relator deportivo



Leonardo Gentili (La Red)



Programa periodístico matutino diario AM



Lanata sin filtro (Mitre)



Programa de interés general en FM



Vuelta y media (Urbana Play)



Labor periodística masculina 2023



Nelson Castro (Rivadavia)



Labor humorística



Ariel Tarico (Rivadavia)

Fuente: Clarín