Video: así rescataron al hombre que se arrojó al río en la costanera de Paraná

Paraná Rescataron a un hombre que cayó al río en la costanera de Paraná

En la mañana de este lunes, un hombre fue rescatado del río Paraná por una embarcación particular que pasaba por el lugar y cuyos ocupantes fueron alertados por los gritos que surgían desde la costa.estaba en la Costanera y pudo registrar el momento del rescate.Sobre lo sucedido, el comisario Ángel Riquelme, Jefe de la Comisaría Octava, contó que “pasadas las 9 tomamos conocimiento de una persona que se había arrojado al agua del río Paraná, a la altura de la plaza de las Colectividades”.“Se dio rápida intervención con el 911 y personal de la Motorizada y se pudo dar alcance a la altura del último muelle, donde fue rescatado por una embarcación pequeña, de uso particular, que justo andaba por el lugar y lograron sacarlo del agua”, explicó el Comisario.Sobre esta persona, Riquelme confirmó que “tiene 38 años, actualmente está en situación de calle y viviendo en uno de los refugios municipales. Fue trasladado al hospital San Martín ya que sufrió principio de hipotermia; es un día bastante frío y las aguas del río a las que se expuso le provocaron ese estado”.Consultado sobre los motivos por los cuales cayó al río, el Comisario mencionó que “una de las hipótesis que manejamos es que por decisión propia se arrojó a las aguas del río, pero todo es tarea de investigación para establecer fehacientemente lo que pasó”. El hombre dijo que le habían robado su mochila, “pero eso no se certificó, por eso pensamos que se arrojó por voluntad propia”, remarcó finalmente.