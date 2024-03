“Nos queremos mucho”: Ángela Torres confirmó su romance con Rusherking

Tras varias semanas de especulaciones e incertidumbre para sus fanáticos, este sábado durante la emisión deÁngela Torres le confirmó a Mirtha Legrand que está saliendo con Rusherking.“¿Vos con quién estás saliendo? A mí me tenés que contar, a la Chiqui le tenés que contar”, le pregunto la conductora a su invitada, poniéndola entre la espada y la pared, a lo que Ángela contestó: “Ay, Chiqui, juntémonos a tomar un tecito y te cuento. Qué pregunta, Mirtha”.En ese momento, la cantante intentó evitar la pregunta y le dijo: “No bueno, con Tomi (por Rusherking) sacamos una canción muy linda, de amor, que grabamos el videoclip en Nueva York. Se llama Mitad. Es una balada. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien”, explicó Torres tirándola afuera.

Acto seguido, Mirtha repreguntó: “¿Pero no hay romance? Decime la verdad. Yo no puedo dormir con esta intriga”. En tanto Ángela, contestó: ”Ay sí me imagino que a la noche pensás en eso jajaj. Bueno, nos queremos mucho... Pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que... ¿No? Pero lo quiero mucho”, siguió la actriz dando a entender que sí pasan cosas.Al escuchar sus declaraciones, Catherine Fulop que estaba en la mesa, la interrumpió: “Creo que no es un no. Es como dejemos que las cosas pasen”, insistió la actriz. “Nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho”, continuó Ángela.“Por qué no me decís que estás enamorada”, le insistió la Chiqui en tanto, Angelita siguió: ”No bueno, es un montón, Mirtha, estar enamorada y decirlo públicamente así como así. Palabras tan imponentes como enamoramiento”, cerró entre risas dejando en claro que sí está con el cantante pero que aún no quieren ponerle un título.Cabe destacar que las versiones de romance iniciaron a mediados de diciembre del 2023, y muchos fanáticos de ambos se preguntaron si el cantante estaba saliendo con la sobrina de Diego Torres. Todo se dio después de un viaje que hicieron junto a otro grupo de amigos para Navidad en Nueva York.Hace unos días los artistas revelaron que ese viaje que habían hecho a Nueva York fue nada más ni nada menos que para grabar el videoclip de la canción que sacaron en común. Con temática de amor y sanación, pronto llega “Mitad”, la canción que lanzaron hace algunos días. En las imágenes del audiovisual se los puede ver abrazados, con varios cruces de miradas y muy cerca, simulando una pareja y en medio de los rumores de romance entre ambos.