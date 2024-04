Intendentes del interior trasladaron a Francos las problemáticas que atraviesan

Este lunes se realizó en Rosario la cumbre de intendentes del interior con el Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos.En el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), junto al río Paraná, los referentes de las principales ciudades del interior del país le trasladaron al ministro las principales problemáticas que están atravesando en sus gestiones. El ministro del Interior contó cuáles fueron las principales inquietudes que los intendentes le transmitieron y prometió llevarlas al despacho del presidente Javier Milei. Luego del encuentro, los asistentes se tomaron la foto de rigor con el río de fondo. Y a continuación se subieron a un colectivo para realizar un city tour por Rosario, para terminar en una parrilla donde compartirían un almuerzo con surubí de plato principal.Francos, reconoció que la financiación del transporte público, que en las provincias sufrió un duro golpe cuando el presidente Javier Milei decidió aplicarle la motosierra a los subsidios, es un "problema muy grande", reconoció que no puede funcionar "sin subsidios" y destacó que el gobierno nacional lo hace "a través de la tarjeta Sube".En la reunión de intendentes que se realizó este lunes en Rosario, Francos aseguró que el transporte urbano de pasajeros "es un problema muy grande", y advirtió que "habrá que ver cómo evoluciona en la Argentina, qué tipo de transporte se utiliza, cuáles son las circunstancias de cada ciudad y cómo está la situación económica general del país”.“Hoy no puedo haber un transporte sin recibir subsidios de alguien. El Estado nacional lo otorga a través de la tarjeta Sube a los sectores más carenciados. Y las provincias y los municipios tendrán que dar lo que les parezca”, sostuvo el funcionario nacional.Por otra parte, se mostró confiado en que la ley Bases, cuyo debate comenzó este lunes en la Cámara de Diputados de la Nación, “se apruebe al menos en sus puntos más importantes”. De visita en Rosario, donde participó de la reunión de la Red Federal de Intendentes, el funcionario nacional remarcó que el gobierno nacional “no ha tenido ningún reparo en enviar todas las fuerzas federales que eran necesarias para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en Rosario”.Francos brindó declaraciones a la prensa unos antes de participar del encuentro con más de 20 intendentes de las ciudades más importantes del país que se realizó este mediodía en el Centro de Expresiones Contemporáneas, a orillas del río Paraná. El cónclave tuvo una sorpresa adicional, la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuya presencia no había sido confirmada en un principio, pero que a último decidió sumarse.Antes de sentarse a escuchar y dialogar con los mandatarios, Francos señaló: “Tenemos un sistema federal establecido por la Constitución, pero que se ha ido deformando durante el tiempo. Nuestro gobierno pretende que haya un federalismo en serio. El gobierno trata de estar en el lugar donde hay urgencias y necesidades. Un caso concreto es Rosario, donde el gobierno mandó todas las fuerzas federales para enfrentar una circunstancia grave como la que está viviendo la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe”.“El gobierno no ha tenido ningún reparo en enviar a Rosario todas fuerzas que eran necesarias para combatir el crimen organizado. Con respecto a otro tipo ayuda, todos saben que vivimos una situación de emergencia”, remarcó.Francos recordó que “cuando asumió, el presidente Milei se encontró sin recursos. ‘No hay plata’, dijo en ese momento, y eso era cierto, no era una metáfora. La realidad era que las cajas estaban vacías, era todo deuda y había que ordenar toda esa situación. Y el gobierno la está ordenando. Y eso se está viendo en los resultados macroeconómico, que esperamos rápidamente se vayan transfiriendo a la microeconomía, la que vivimos todos los días”.Asimismo, señaló que venía a Rosario “con la intención de dialogar y de escuchar a los intendentes", y señaló: "Sé que todos tienen problemas más o menos similares y la propuesta del gobierno es trabajar en conjunto para tratar de solucionarlos. Pero siempre en función de que éste es un sistema federal, donde los recursos tienen que salir también de las provincias”.Y sobre este tema, Francos reflotó la propuesta que hizo el presidente Javier al inaugurar el período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. “Estamos convocando a un pacto el 25 de Mayo, donde firmemos un acuerdo para tratar de sostener el sistema federal y modificar las leyes que los sostienen. Una de ellas es el régimen tributario argentino para que se genere la posibilidad de que las provincias recauden”.Consultado sobre que expectativa tenía sobre el tratamiento de la Ley Bases, que impulsa varias reformas de fondo en la economía, Francos opinó: "Estamos muy esperanzados de que la ley se apruebe. Hemos conversado mucho todos estos meses, después del fallido tratamiento en enero y febrero. Ahora hemos conseguido varios acuerdos, creo que la parte más importante de la ley bases se va a aprobar. Eso en Diputados, después falta el Senado, pero eso es otra historia”.Cuando le preguntaron sobre si el fracasado del primer tratamiento de la ley Bases tuvo que ver con el estilo del propio presidente al momento de hacer declaraciones públicas, Franco consideró: “Milei es presidente porque tiene esa personalidad y la demostró durante los años en que se dedicó a la vida pública y en la campaña electoral. Y los argentinos estaban esperando un presidente que haga ese tipo de planteo, y por eso lo eligieron. Mal podría decir yo que el presidente se ha equivocado durante este período”.“Cuando (Milei) cuestiona lo hace con sus fundamentos, acertado o no expresa lo que piensa y eso es lo que valora. Por eso hoy vemos que el presidente sostiene en su imagen el apoyo que obtuvo en las elecciones -agregó-. A algunos legisladores les molesta el estilo tan directo que utiliza el presidente, pero es una cuestión de cada uno. Yo trato de conversar y hacer entender los objetivos que tiene el proyecto que presentamos en cada uno de los terrenos y avanzar sobre eso”.Por último, Francos criticó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Quilmes. “No aportó nada nuevo al debate. Sigue haciendo los mismos comentarios que hace siempre. Kirchner asumió en 2003. Estamos en 2024. Pasaron 21 años. De esos 21 años, solo 4 fueron de un gobierno de otro signo. Es decir, tuvimos 16/17 años de gobierno kirchnerista y el país está como está. Dijo lo mismo que dice siempre y los argentinos lo tienen en claro. Ese discurso es viejo”, dijo.