Detenidos por crimen de mujer hallada maniatada declararon cosas contradictorias

Arrestaron a dos personas por el crimen de la mujer hallada maniatada

Se procedió a la detención de dos personas que estarían vinculadas al asesinato de María Inés Basaldúa, cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas del viernes sin vida, maniatada y amordazada en Sagastume, dentro del departamento Islas.La fiscal a cargo de la causa, Martina Cedrés, dispuso la detención de dos personas que podrían estar vinculadas. Se tratan de una mujer y un hombre que tendrían una relación sentimental.Al concurrir el personal policial al lugar, relató Moreyra, “se encontró con esta escena. La señora se encontraba tirada en el suelo, tenía ataduras en sus manos y en sus pies. Inmediatamente se dio a conocer esta situación a la señora agente fiscal de Gualeguaychú, doctora Martina Cedrés, quien se hizo presente en el lugar del hecho”.El pasado lunes se realizó la autopsia al cuerpo, “a fin de determinar las causas de muerte, su tiempo y demás elementos que puedan obtenerse”.Tras diversas tareas investigativas, “se realizó un primer allanamiento en la localidad de Ceibas, a una persona mayor de edad, ahí se secuestró elementos de interés para la Fiscalía. Se prosigue con la investigación y oportunamente se irán a realizar otras medidas procesales”.El martes, “hubo dos personas detenidas, por un supuesto delito de falso testimonio. Es una pareja, ambos mayores de edad, con domicilio en Holt Ibicuy. Esa detención fue dispuesta por el Juez de Garantías. La misma se produjo debido a que en declaraciones testimoniales que se recibieron oportunamente los mismos incurrieron en falso testimonio, se contradecían en sus declaraciones. Fueron llevados a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú”.Moreyra afirmó: “En el día de hoy vamos a continuar con diversas tareas investigativas. No descartamos nada por el momento”.El paso del tiempo y el efecto que causaron los perros de la mujer en su cuerpo complicaron el trabajo forense para establecer precisiones. Existen órganos claves que no estaban, como ser el corazón y parte de los pulmones, que podrían ayudar a los profesionales a brindar exactitudes sobre cuál fue la causa de muerte.Por otra parte, ya hay una persona que fue identificada en torno a la investigación por el crimen. El sábado por la tarde se realizó un allanamiento en Ceibas, donde se identificó a un hombre que sería un sobrino político de la mujer, que tenía contacto asiduo con ella. Si bien este hombre no quedó detenido, se realizaron secuestros en el domicilio, entre ellos el teléfono celular, que serán peritados por expertos en busca de indicios.La investigación está en pleno proceso y con el correr de las horas se van conociendo algunas cuestiones que pueden orientar sobre el móvil del crimen. La víctima tenía un pasar muy humilde y eso se reflejaba en su forma de vida y en la vivienda que habitaba, pero se habría confirmado que en diciembre había realizado una venta de animales que le habría originado un ingreso económico muy importante y del cual no se pudo encontrar nada en el domicilio.El lugar es un campo pequeño ubicado en inmediaciones del arroyo El Perico, en el camino a Sagastume, en Villa Paranacito. Vivía sola, en una casa antigua de un campo de no grandes dimensiones, sin hijos ni familiares cercanos. Fue encontrada maniatada y con una mordaza que tenía en el cuello, recostada sobre el piso, debajo de una galería y dentro de la vivienda había claros signos de que se trató de un robo, porque estaba todo dado vueltas.