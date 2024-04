Soledad Fandiño aseguró que está soltera y lució sus curvas en un video

Claudia Albertario confirmó que su ex pareja y padre de sus dos hijos, Jerónimo Valdivia, se encuentra en pareja con Soledad Fandiño. Pero la actriz no tardó en desmentir esta información al grabar un divertido video desde las playas de Miami.Tanto Jeronimo como Soledad están separados y viven en Miami. Valdivia estuvo 14 años junto a Claudia Albertario, con quien tuvo a su hija Simona, de 13, y a Dante, de 6. Mientras que Fandiño es madre de Milo, de 10 años, fruto de su relación con el cantante René Pérez, más conocido como Residente.“No tengo ni idea. No sé. Pregúntenle a él. Me lo contó en su momento. Me dijo algo. Pero está todo bien. Se lo dijo a la familia”, aseguró Claudia Albertario en una entrevista con Socios del Espectáculo.Pero Fandiño se apuró en desmentir este romance: “Me están llegando rumores de Buenos Aires. Solo les quiero decir y les pido por favor y, de verdad es un pedido, que si siguen diciendo que estoy con gente que no estoy se me va a hacer muy difícil encontrar a alguien con quien sí estar, o sea para encontrar una pareja. Estoy sola. Hello. Acá, con la tía. Gracias”.El video lo grabó desde las playas de Miami, donde se encontraba tomando sol junto a su tía y las respuestas de los candidatos no tardaron en llegar.