Diputados: cortaron el micrófono a diputada entrerriana que cuestionaba a Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le cortó hoy el micrófono a la diputada nacional de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, quien promovía una cuestión de privilegio en contra del riojano por no haber dado lugar al pedido de sesión especial de su bancada para mañana a fin de rechazar el DNU 70.Antes de que sucediera ese incidente, Gaillard apuntó contra Menem por la supuesta "censura" en el canal Diputados TV a raíz de una serie de hechos irregulares que ocurrieron pocas semanas atrás.Luego arremetió contra él por haber denegado el pedido de sesión especial para mañana a las 11 pedido por Unión por la Patria para rechazar el mega decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación económica."En esta cámara no es discrecional o no otorgar la sesión especial", indicó la entrerriana, que recordó que las convocatorias a sesiones especiales están reguladas en el artículo 35 y 36 del reglamento.Gaillard reconoció que la sesión especial por la Ley Bases de este lunes se iba a extender más allá del horario de inicio de la sesión pedida por el titular de su bloque, Germán Martínez, para mañana."Efectivamente se iba a extender. Usted tendría que haber convocado para mañana y si esta sesión no terminaba, la levantaba (la sesión de UP)", reprochó. "Pero tiene que cumplir el reglamento", remató.