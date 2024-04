Vandalizaron por tercera vez una escuela: rompieron vidrios, armarios y puertas

Un lunes diferente para la comunidad educativa de la Escuela “20 de Junio” de Pueblo Belgrano. Al llegar a la institución se encontraron con que personas ajenas ingresaron al lugar y ocasionaron destrozos. "Sólo entran a hacer daño y no es la primera vez", advirtió la directora, Yanina Funes.Los delincuentes ingresaron por una puerta que da acceso al patio trasero que es utilizado como cancha de fútbol, por los alumnos. “Entran por ahí porque está todo oscuro. Ahora me comuniqué con la Municipalidad de Pueblo Belgrano que van a venir mañana para ver la forma de iluminar porque está todo oscuro y entran todos por ahí. Es la tercera vez que nos pasa: en diciembre hasta nos rayaron los pizarrones; también entraron en marzo donde rompieron el aula 8, y ahora de nuevo”, relató la directora.“Rompieron el vidrio, rompieron el postigo, abrieron mueble de la primaria y robaron cosas que después las dejaron tiradas en calle. Entran a hacer daño. Rompieron cartelería con cigarrillos y es todo un costo para nosotros”, alertó.Desde la escuela, estiman que el ataque se dio entre la noche del sábado y la noche del domingo; y se encontraron con la triste noticia en la mañana del lunes.En el edificio escolar funciona la primaria 20 de Junio y la secundaria de la Infantería de Marina, contó la docente y alertó que “las cámaras de seguridad de la zona no están funcionando, así que estamos pensando en hacer una colecta para comprar una cámara nueva”, concluyó. (El Argentino)