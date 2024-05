Nito Artaza confirmó nuevo romance y dijo que a Milone le fue “totalmente fiel”

Mucho se habló de la separación entre Nito Artaza y Cecilia Milone. En ese momento, Belén Di Giorgio fue apuntada como la tercera en discordia. Ahora, el productor teatral blanqueó su noviazgo con la bailarina y se mostraron juntos en un reciente estreno teatral.El cronista del programa televisivo Intrusos fue directo y le consultó al expartenaire de Miguel Ángel Cherutti: “¿Estás disfrutando de la vida de soltero?”. “Uno ha pasado por cinco duelos y cuando uno se separa, se encuentra consigo mismo”, contestó el actor.Rafa Juli, notero del programa que conduce Flor de la V, le preguntó: “¿Con quién te encontraste?”. “Cuando uno descubre quién es, comienza a disfrutar mucho de la familia y de los hijos, y además comienza a depender de uno mismo. Siempre les aconsejo a las parejas, cuando comienzan, hacer un poco de terapia, no al final cuando ya es para organizar la retirada, porque si no después se encuentran con sorpresas y uno no sabe con qué loco está o con qué loca”, sumó Nito, quien pareció referirse a su relación con Milone.Luego, reflexionó: “Hay parejas que se unen y tienen como un hueco espiritual no cubierto y ninguno de los dos lo va a cubrir. Hay que seguir adelante igual pensando en que uno vuelve a sentir esas cosas de nuevo. Si uno no resuelve las cuestiones del pasado, no va a poder ser feliz”.Comparando su relación actual con las anteriores que tuvo, el exsenador indicó: “Me gustaría vivir el amor de manera más fresca y relajada, en paz y sin locuras, pero a veces el amor también es un poco de locura y junta un roto con un descosido”.Cuando le consultaron sobre su separación, Nito Artaza opinó: “Uno todavía está golpeado, pero feliz y abierto a la vida. Todo lo que hice fue de buena fe siempre y entregué el corazón con mucho amor, porque me gusta dar amor a mi manera”.Por último, dejó en claro que no engaño a la bailarina y actriz con su actual novia: “Me pude haber equivocado, pero no en la última pareja, porque fui fiel totalmente y la otra persona lo sabe también”.