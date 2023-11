La foto de alto voltaje de Barby Silenzi tras el viaje de El Polaco a Brasil

Barby Silenzi compartió curiosos mensajes en sus redes sociales, luego de que se conociera que El Polaco había quedado en medio de los disturbios en el ingreso al Maracaná. Además, en las últimas horas subió una foto provocadora que despertó sospechas entre sus seguidores.A través de su cuenta de Instagram, la bailarina publicó una postal en la que se la ve dándole un beso en la boca a otra mujer. “Dale que es sábado”, escribió ella en el posteo. “Cuando estás dolida y te la das de fiestera”, escribió una usuaria entre los comentarios.Los rumores de separación entre ellos surgieron hace varios días. Sin embargo, las sospechas aumentaron este sábado por el viaje del cantante a Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores. “Se pudrió todo ahora por Boca”, aseguró Ángel de Brito después de ver las frases que Silenzi le habría dedicado a El Polaco.De acuerdo a lo que aclaró la propia Barby en sus redes, la foto que subió junto a una de sus amigas es del día que festejó sus 40 años, en el mes de mayo. Además, compartió otras imágenes de la salida que hizo este sábado por la noche a un reconocido bar ubicado en el barrio porteño de Palermo.“Extrañás al Polaco, ¡se nota en tu cara!”, “Dale que es sábado y el Pola está en Río”, “Queriendo llamar la atención”, fueron otras de las respuestas que Silenzi recibió en su foto.Este sábado, Barby Silenzi les planteó un problema a sus seguidores. En su cuenta de Instagram, contó que una persona la había “restringido” en las redes sociales para que tanto ella como sus hijas no pudieran ver las fotos que compartía. Y, teniendo en cuenta que El Polaco viajó a Brasil, todas las miradas apuntaron hacia él.“Ahora pregunto, ¿por qué no me bloqueás y listo? ¿O si lo hacés te van a empezar a preguntar cosas?”, lanzó, picante, la bailarina. En sus historias dejó en claro que se trataba de alguien con quien mantiene una relación muy cercana. Además, Ángel de Brito en su cuenta de Twitter aseguró que el gran conflicto fue el viaje para ver la final de la Copa Libertadores: “Se pudrió todo entre El Polaco y Barby ahora por Boca”.“Si lo hace tu pareja es de pirata. . . En mi opinión sos demasiado buena para él, aunque haya amor”, le escribió un seguidor a Silenzi y ella reaccionó con emojis de sorpresa. Incluso, cuando otra persona le consultó por cantante, ella solo respondió: “Pregúntenle a él”.