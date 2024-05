Comerciante le salvó la vida a un pequeño que se estaba ahogando con un caramelo

?? SALVÓ A UN BEBÉ QUE SE ESTABA AHOGANDO CON UN CARAMELO

• El comerciante Camilo Monzón cuenta que aplicó la maniobra de Heimlich que es un procedimiento de primeros auxilios usado cuando una persona se está ahogando. También destacó la importancia de que las personas sepan como actuar en estas situaciones. Publicado por Tele5 Digital en Miércoles, 8 de mayo de 2024

Camilo Monzón estaba en el momento justo cuando el menor y sus padres circulaban en auto por una esquina céntrica de Concordia y detuvieron el vehículo para pedir ayuda. El niño ya estaba inconsciente a causa del ahogamiento.El salvador, que es comerciante, contó que "el lunes a eso de las diez de la noche, salíamos con mi señora del negocio en la peatonal de Entre Ríos y Bernardo de Irigoyen, frente al banco y vimos unos papás desesperados con un bebé que se le estaba ahogando con un caramelo"."Rápidamente me acerqué a ellos corriendo y le brindé mi ayuda. Empezamos a hacer un desahogo que es una maniobra de Heimlich. Estuvimos ahí unos cinco minutos haciendo la maniobra con el bebé y con los papás desesperados porque estaban preocupados por su bebé", continuó Camilo."En ese momento se bajó rápidamente de un auto una señora para colaborar en el momento que yo empecé a auxiliarlo. También vino mucha gente y empezaron a llamar enseguida a la Policía, mientras estuvimos unos cinco minutos haciéndole la maniobra al bebé que no tendría ni dos años de vida", relató."El chiquito estaba ahogado con algo tan simple como un caramelo y los papás estaban desesperados. Fue una situación espantosa y horrible para todos, porque fue algo muy duro", recordó el hombre.Sobre la otra mujer que ayudó en las maniobras, Camilo contó que no la conocía y se mostró contento al ver que dos personas desconocidas pudieron salvarle la vida a un bebé.Cuando llegó un móvil policial, llevaron a la familia al hospital Felipe Heras. Camilo y su esposa los siguieron hasta el nosocomio y "nos quedamos ahí hasta que poder ver al bebé. No tuvimos oportunidad de hablar con los papás, pero lo vimos al bebé y lo vimos bien de salud; nos puso felices ver que estaba bien", celebró el comerciante.Por último, comentó a Diario El Sol-Tele5 que se interesó e interiorizó en maniobras como las de Heimlich porque es abuelo y consideró que "es importante que la gente conozca este tipo de maniobras porque pueden salvar vidas".