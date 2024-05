El río Paraná mide 3,24 metros: "Beneficia a los peces y a la navegación"

El río Paraná mide 3,24 metros frente al puerto de la capital entrerriana este jueves.Víctor Rodríguez, de la Escuela de Canotaje, explicó aque “estamos a 25 centímetros de la medida media del río, que es 3,50 metros. Estamos esperando que no siga creciendo como en otras zonas, que se mantenga. Le hace muy bien a la navegación y a las entradas a las lagunas, lo que beneficia a los peces. Tendremos asegurada una pesca para futuro”.Indicó que “los expertos dicen que se va a mantener en 3,50 metros o 4 metros. Eso sería lo ideal para no tener problemas con las inundaciones”.La jornada de jueves, con sol y sin viento, hace que sea un día ideal para salir a hacer canotaje. “Ayer nos complicó el viento. Hay gente que salió igual, le gusta esa parte de aventura con mucho viento. Hoy viene mucha gente que tiene tiempo para salir a remar y darse el gusto”, dijo.La medida que tiene el río actualmente “es ideal, porque es como necesitamos para no tener que atar en el barro y salir arrastrando las canoas. Esperemos que se mantenga”.Sobre el Islote Curupí, indicó que “hace poco se hizo una limpieza y eso ayuda a sacar mucho plástico de las orillas. Ahora con la creciente depende de las lluvias el nivel de plástico que vamos a tener más adelante. Los que más cuidan son los chicos, nacieron con esa conciencia de cuidar”.