Créditos hipotecarios UVA: cuál de las opciones lanzadas es la más conveniente

Economía Otros dos bancos privados lanzaron sus créditos hipotecarios UVA

Cuál conviene

Tasas e ingresos

(UVA), con lo cual sigue creciendo la oferta de entidades bancarias que se suman a esta propuesta que puede darle la posibilidad a muchas familias de adquirir su primera o segunda vivienda.mensuales si se da el caso de una disparada del Índice de Precios al Consumidor (IPC).En el último mes, varias entidades bancarias han estado lanzando créditos hipotecarios bajo la modalidad de ajustar la cuota en base al índice de inflación más una tasa adicional. El primero en hacerlo"Es difícil definir cuál es el mejor porque depende de muchas cosas. Depende del monto que se necesite, de los ingresos de cada familia y del banco del que cada una sea cliente, porque las tasas de interés varían en base a esto", señaló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.Sin embargo, Di Pace destacó que la alternativa que ofrece el Banco Nación porque "innova con el seguro de la tasa, lo que implica que se paga un adicional de un seguro y si en algún momento la cuota se va por encima de las posibilidades ese seguro oficia de compensador de ese adicional en relación al valor de la cuota".Uno de los principales inconvenientes para acceder a estos créditos es el mínimo de ingresos que exigen los bancos, el cual es alto en relación al promedio actual de los salarios en el país. En todas las entidades, para la compra de una vivienda la relación cuota-ingreso tiene un máximo del 25 por ciento.e inmuebles en CABA. Para no clientes y propiedades en el resto del país, van desde 5,5% hasta 7,5%. Presta hasta $ 250 millones y se extienden hasta 20 años. Para tomar $ 50 millones, el mínimo de ingresos es de $ 1.400.000. Al tomar $ 100 millones, exige $ 2.800.000 de ingresos.. Los préstamos son de hasta 140.000 UVA (cerca de $ 100 millones) para los clientes de la entidad, destinados para viviendas únicas y de ocupación permanente. Los plazos son de hasta 30 años y exige que la relación cuota-ingreso no supere el 25 por ciento.. Los créditos tienen un plazo de hasta 30 años, financia hasta el 80% de la propiedad, con un mínimo de ingresos de $ 1.000.000 y tiene la ventaja de que no tiene un límite para el monto a prestar.. Para sus clientes, la TNA es de 4,4% el primer año y 8,65% el resto. Al tomar $ 50 millones, el mínimo de ingresos es de $ 1.600.000. Si son $ 125 millones, se necesitan más de $ 3.200.000 por mes. Fuente: (ElCronista)