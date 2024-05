Iba a trabajar y la tiraron al piso para robarle las pertenencias

Vanesa Irigoitía es una empleada municipal perteneciente al área de Participación Ciudadana, de Gualeguaychú, y cuando se dirigía a su trabajo caminando por calle Roca, vivió en primera persona un violento arrebato. “Me duele todo, y el susto no te lo quita nadie”, contó.



La mujer de 39 años y madre de dos niñas salió de su casa como todas las mañanas rumbo al trabajo, pero con una particularidad, esta vez fue caminando porque había dejado su bicicleta en reparación. El reloj no había marcado las siete cuando sintió que algo o alguien le forcejeaba su bolso desde atrás. Cuando giró para ver lo que pasaba, vio los ojos de un delincuente en una bicicleta playera que violentamente volvió a pegar un tirón sobre el bolso, acción que originó la caída de la empleada municipal.



El delincuente escapó a toda velocidad por Santiago Díaz hacia el norte y un matrimonio que transitaba en su auto fue testigo de todo lo sucedido. El conductor, sin dudarlo persiguió al arrebatador, que a la altura de calle Jujuy se descartó del bolso, pero no de las pertenencias más importantes.



Irigoitía fue asistida por este matrimonio, que incluso luego fueron quienes la llevaron a la Comisaría Tercera a radicar la denuncia. La mujer pudo recuperar las llaves de su casa que fue lo único que le quedó en el bolso, y más tarde también pudo recuperar su teléfono celular, que una mujer que pasó por la zona lo encontró tirado y lo dejó encendido hasta que alguien se comunicara. Así fue como la mujer fue hasta un domicilio en Pueblo Nuevo y pudo obtener nuevamente el aparato.



Respecto a lo que perdió, Vanesa indicó que dentro de su billetera tenía su DNI y el de sus hijas, su tarjeta de cobo del banco Credicoop, y dos tarjetas Sube. “Las cosas materiales van y vienen, pero como queda uno después es el tema. Me duele todo”, mencionó la víctima que ahora espera que a través de filmaciones de cámaras de seguridad de la zona se pueda identificar al autor del violento arrebato. (Fuente: El Argentino)