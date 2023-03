“Con lo que gané voy a hacer lo que pueda para los chiquitos de la calle”

El ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, contó este miércoles qué es lo que va a hacer con el premio que recibió por consagrarse en el reality. El salteño se quedó con el certamen el lunes, al obtener el 70,83% de los votos en la final ante Nacho y Julieta.



Ante la consulta de los panelistas de El Debate, en Telefe, el salteño de 22 años explicó en qué destinará los $19 millones que se llevó, sumado al reconocimiento de la gente tras estar cinco meses en la casa.



“Ganador no me veía hasta último momento. Pensaba, no que caía mal, pero tampoco que caía bien. Pensaba que votos positivos no iba a tener”, expresó antes, sobre cómo se imaginaba que lo veían los espectadores.



“Ayer me puse a pensar qué haría yo con el premio”, dijo y luego expuso el resultado de esa reflexión: “Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar Gran Hermano. Y siento tanto amor que me llegó que necesito devolverlo de alguna manera”.



“No sé si voy a poner un comedor, pero con los 19 millones que gané voy a hacer lo que pueda para los chiquitos de la calle”, completó.



Habló sobre los problemas en su adolescencia

Durante su estadía en la casa, Marcos dejó entrever que durante su adolescencia había pasado un mal momento. Sobre el mismo se refirió en las últimas horas.



“Hubo una etapa de mi vida que no estaba bien, para nada bien, me sentía en un pozo del que no podía salir”, señaló sobre lo que le pasó a sus 14 años.



“Fue un poquito antes de la separación de mis papás”, situó en el tiempo el joven, quien agregó: “Sentía que no podía salir con nada, que cada vez que estaba llegando al final del túnel, caía de vuelta”.



Marcos se sinceró y dijo que “no me daba cuenta” de lo que le estaba pasando y de la gravedad que ello implicaba, por lo que “no pedía ayuda”.



En ese sentido, su cable a tierra para salir adelante fue el deporte, el cual consideró que lo ayudó “mucho”.

