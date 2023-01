Al estilo China Suárez: Wanda Nara luce sus curvas más sensual que nunca

En un nuevo enfrentamiento mediático con la China Suárez y durante sus vacaciones en “el Paraíso”, Wanda Nara decidió renovarse por completo y sorprendió con su radical cambio de look. Días atrás la empresaria se despidió de su rubio platinado y optó por un tono castaño en sus cabellos.Varios usuarios que con este nuevo estilo, la mayor de las hermanas Nara tiene semejanzas con la actriz ya que el peinado les quedó muy similar. De todas formas, la ex de Benjamín Vicuña también pasó por la peluquería y volvió a un pelo rubio un poco más claro.Esta similitud en sus estilos y cambios despertó nuevas comparaciones entre una y otra después del Wanda-Gate donde también se vio involucrado Mauro Icardi. Pero la ex jurado de “¿Quién es la Máscara?” hace oídos sordos a los dichos y disfruta de su tiempo de relax antes de tener que volver a la rutina.Así lo demostró en un reciente posteo de Instagram donde se dejó ver en microbikini tricolor que destacó todas sus curvas. Luego hizo lo propio con un traje de baño negro y una gorra.Días atrás Wanda compartió en su perfil un descargo que llamó la atención. Sin dar nombres, fueron muchos quienes interpretaron que sus palabras iban dirigidas a la China: “Seguí insistiendo, trancu. Yo ya juego otra liga. Si querés ser su Wanda Nara, llámame que te enseño. Con tanto privadito perdés solo dignidad, mami”.