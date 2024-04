Detuvieron a Gerard Depardieu por nuevas acusaciones de abuso sexual

Gerard Depardieu tuvo que ir a la Comisaría de París para ser interrogado bajo arresto por presunto abuso sexual contra dos mujeres, durante dos rodajes diferentes de películas en las cuales trabajó. Los hechos denunciados habrían ocurrido en el rodaje de “Le magicien et les Siamois”, en 2014 y en “Les Volets verts”, en 2021.



Esta es la tercera causa contra el actor de 75 años. En todas las denuncias, las mujeres aseguran haber sido manoseadas y violadas.



Además, hay más mujeres que lo denunciaron públicamente, pero no se animaron a ir a la Justicia, sumando un total de 15 víctimas.



Una de las que más alzó la voz fue la actriz francesa Anouk Grinberg. “Cuando los productores de cine contratan a Depardieu para una película, saben que están contratando a un agresor. No un agresor potencial: un agresor”, declaró.



Si bien está cada vez más complicado porque las causas en su contra se van multiplicando, un grupo de artistas aún lo defiende e insiste en su inocencia, entre ellos se encuentra la ex primera dama Carla Bruni. (NA)