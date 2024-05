El líder de Ke Personaje fue tapa de Billboard: desafíos y su compromiso social

Emanuel Noir es uno de los cantantes más reconocidos en la cumbia por su liderazgo en la banda de cumbia Ke Personajes. Su imponente voz y el recorrido en los escenarios lo catapultó a ser uno de los exponentes del género a sus 34 años, a pesar de algunas controversiales situaciones por fuera de su trabajo que lo pusieron en el ojo de la tormenta.Ke Personajes logró posicionarse como una de las bandas de cumbia más escuchadas de Argentina y Emanuel Noir logró trascender con algunas colaboraciones a artistas, entre ellos, la más reciente junto areversionandoEn este contexto marcado por un furor en su actualidad artística, el cantante brindó una entrevista ay contó el trasfondo de este momento positivo para él."Con la música tuve el poder de tener y servir. Hicimos como un truque con Dios: él me eligió, me saco la palabra del polvo, te sientas, te hago un anillo, y en base a eso yo tengo que dar, devolver todo. Yo solo hago el traspaso", expresó el entrerriano oriundo de Concepción del Uruguay en lo que fue un testimonio vinculado a su fe. "En base a eso, sí, lo que es social y eso me mata", agregó el cantante.Al mismo tiempo, reveló el compromiso social que tiene con su ciudad natal, La Histórica. "Tengo la posibilidad de, por lo menos en mi ciudad, estar con los colegios, los comedores y saber que todo lo que se gasta es todo recontra mil bien gastado. Sea en millones o lo que fuere, me fascina, esa es mi función. Me da el doble y reparto el doble. Solo le pedí -a Dios- que me deje hacer esto, y en base a esto, según cómo me comporte, que sepa qué me da y cómo dárselo a las personas. Nada más", concluyó el líder de Ke Personajes.