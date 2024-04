El look futurista de María Becerra en su show de Bolivia

Recién llegada de España, donde brindó una presentación en la final de la Kings League, María Becerra aterrizó en Bolivia para dar un nuevo show y, como de costumbre, su look sobre el escenario no pasó desapercibido. La artista, que acaba de anunciar una colaboración con Jason Derulo y Michael Bublé, desplegó audacia con un catsuit de alto impacto.¿Los detalles? Al mejor estilo motomami, la tendencia impulsada por Rosalía, la “nena de Argentina” sorprendió con un modelo negro, muy ajustado al cuerpo, con rayas amarillas verticales que se destacó por la moldería: el diseño tiene hombreras, escote en V pronunciado con un aplique de gasa translúcida y terminación acampanada en las botamangas.El beauty look, en tanto, acompañó a la perfección la apuesta: llevó el pelo suelto -con el corte mullet que estrenó recientemente- y maquillaje con foco en la mirada que incluyó delineado, sombras oscuras difuminadas y pestañas postizas.En un posteo de Instagram, la artista recopiló algunas imágenes del show y escribió: “Qué hermoso reencuentro Bolivia. Siempre es un honor para mí volver a verlos, la cantidad de amor que recibo en este país visita tras visita me llena el corazón”. En menos de 24 horas, la publicación superó los 300 mil likes y se llenó de elogios y mensajes de amor de sus fans.