“Tengo una infección pulmonar”, confirmó el actor Pablo Alarcón

Claribel Medina, su ex esposa, fue quien brindo los primeros detalles de la salud del actor de 77 años: “Tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas”.



“No está grave y se tiene que quedar en observación por lo menos unos cuatro días”, comentaba a Teleshow.



Por el mismo medio, Pablo Alarcón decidió hablar desde el Hospital donde se encuentra internado: "No tengo mucha fuerza para hablar, todavía".



"Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en cinco días me voy para casa", agregó.



Sobre su salud actual, el actor contó que padece de "una infección pulmonar, bilateral" pero aseguró que se encuentra bien.