Del Moro sobre los participantes de Gran Hermano: “No son ejemplo de nada”

Durante la última gala de eliminación de “Gran Hermano”, Juliana “Furia” Scaglione volvió a referirse de manera irrespetuosa al hablar sobre sus compañeros. Trató de “mugrosa” a Coti Romero al pedir a sus seguidores quela votaran para que saliera de la casa.



En diálogo con Georgina Barbarossa para el programa “A la Barbarossa”, Santiago del Moro dio su punto de vista sobre los malos tratos dentro de la casa de Gran Hermano. “Es muy difícil para los que hacemos Gran Hermano, cuando se opina tanto de Gran Hermano sin verlo. ¿Por qué digo esto? Porque Gran Hermano no es una competencia ni de valores, ni de formas: es un juego de convivencia”, explicó el conductor.



En cuanto a “Furia”, Del Moro dijo que “cuando hace todo ese acting que hace, no me está faltando respeto a mí ni a sus compañeros. Ella aprovecha lo que ella intuye que es el momento pico del programa, donde hay más gente viéndola, para bajarle una línea a la gente que la mantiene dentro de la casa”.



“Es decir, dice a quién hay que votar, dice por qué está enojada, dice lo que sí, lo que no, lo que le gusta, lo que no. No más que eso. No es un juego de respeto ni a mí, ni a la gente, ni al público. El público elige quién se queda y quién se va, más allá de la falta de respeto de uno o de otro, siguen bancando por algo”, opinó el conductor del reality.



“Digo esto porque muchas veces veo que por ahí se discuten las formas o si está bien o si está mal. Ellos no son ejemplo de nada, ni están ahí para bajar ni una línea, ni un mensaje. No es un concurso de moral, ni de formas. Es un juego, ni más ni menos. Es un juego de convivencia y la gente elige quién se queda y quién se va a su casa. No mucho más que eso”, remarcó.