Cinthia Fernández confesó por qué se separó de Martín Baclini: “A cualquiera”

En La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) estuvo presente Cinthia Fernández, quién en el último tiempo fue noticia por haber resuelto su “acuerdo” económico con el papá de sus tres hijas, Matías Defederico. Allí, habló sobre la batalla legal que llevó varios años, hizo referencia a su presente laboral e incluso recordó viejos amoríos.



Específicamente sobre su relación con Martín Baclini, adonde Mirtha le consultó sobre la persona que fue su última pareja: “Ya está. Me separé de él. Es muy buena persona y lo quiero mucho pero ya está”, respondió contundente.



Y para dar detalles sobre su respuesta, la panelista amplió con información jamás compartida: “El Bailando nos separó, ese programa separa a cualquiera”, afirmó. Además señaló que Hernán Piquín sirvió de gran apoyo durante ese momento.



Martín Baclini sobre su relación con Cinthia Fernández

Hace algunas semanas, Martín Baclini reconoció que sigue estando en comunicación con Cinthia Fernández: “Es familia, y ella tuvo gestos para conmigo de mucha confianza, y yo trato de demostrárselo con hechos, y estando cerca de ella y aconsejándola siempre desde un lugar muy sano, sin mezclar las cosas de pareja”, señaló.



“No seguí el vínculo con sus nenas, porque lo más sano era dejar que hagan su camino. No mezclar las cosas porque son criaturas”, sentenció.



Más allá de que el empresario demostró ser una persona “sana” y de contención para Cinthia, esta expresó que son escasas las chances de que vuelvan a ser pareja: “Fue el hombre más importante de mi vida, pero no vamos a volver”.



La relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini

El noviazgo entre la bailarina y el empresario rosarino se hizo público a mediados del 2018 luego de que él la contratara para una publicidad. Ambos quedaron enamorados desde el primer momento y llamaron la atención de los medios.



En 2019, Marcelo Tinelli invitó a la pareja para que compitan en el Bailando (El Trece) sin embargo, esto terminó destruyendo la estabilidad en la pareja que se terminó separando a finales de ese año.



Desde entonces, los dos mantuvieron una buena relación de “amistad” con más buenas que malas aunque jamás optaron por retomar y darse una segunda oportunidad. (La100radios)