A pocos días de presentarse en Paraná, Emilia Mernes impactó con su escote

La cantante Emilia Mernes, oriunda de Nogoyá, y famosa a nivel mundial, estará el próximo domingo en la capital entrerriana en el marco de una gira nacional. Con entradas que se agotaron el mismo día en que se pusieron a la venta, la expectativa crece entre sus admiradores.Y en las últimas horas, la joven dejó perplejos a sus fans con una imagen en la que lució sus curvas con un profundo escote.Por otra parte, la artista ha ido mostrando lo sucedido en los primeros shows de la gira nacional.“Puse mi sueño en sus manos y me ayudaron a hacerlo realidad. Toda la vida había soñado con una noche así junto a ustedes. No me alcanzan las palabras para agradecer a cada uno de los que forma parte de este proyecto. el sacrificio, el esfuerzo y el corazón que le pusieron a todo, no tiene precio”, escribió en uno de los posteos.