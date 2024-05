Frigerio participó de un encuentro con referentes del sector industrial

El gobernador Rogelio Frigerio participó de un encuentro con el sector industrial en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Unión Industrial. Allí manifestó su compromiso "con todo aquel que genere trabajo en el sector privado formal".Durante el encuentro que se realizó este martes en la sede de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) en Paraná, el mandatario manifestó su compromiso de trabajar con el sector para fortalecer su crecimiento y desarrollo porque esa, "es la salida de la Argentina, es la salida de nuestra provincia y estamos convencidos plenamente de eso", afirmó.En ese sentido, dijo que es necesario revertir la historia de la provincia porque "en los últimos 20 años -o menos-, el empleo estatal creció más del 60 por ciento y el empleo privado formal se estancó. Ahí está la clave de porque nos hemos transformado en hermana pobre de la Región Centro"."Estamos acá para que la gente pueda vivir mejor, para que pueda concretar sus sueños y eso no va a pasar sino tenemos inversión y generación de empleo de calidad en el sector privado formal. Estamos convencidos de eso", aseguró Frigerio."Cada centavo nuevo que ingrese al Estado va a ir directamente a la inversión y va a ir directamente a bajar la carga impositiva, a darle alivio fiscal a nuestros sectores de la producción. Ese es un compromiso que tenemos con todo el equipo. Cada recurso nuevo a infraestructura e inversión, a mejorar procesos y a bajar los impuestos. Ese es el camino no hay otro", aseguró el mandatario.En ese sentido, se refirió a las gestiones que vienen realizando desde la provincia y señaló que hay cuestiones concretas vinculadas a la industria y peleas que está dando en otros ámbitos, "porque el apoyo que manifiesto, personalmente, en función de mi gobierno a las herramientas o instrumentos que necesita el presidente para gobernar, no es contradictorio con la pelea y la defensa férrea de los intereses y los derechos de los entrerrianos, porque para eso me votaron yo tengo claro mi mandato", sostuvo."Tengan por seguro que el gobierno de la provincia de Entre Ríos es un aliado. Está acá para preguntarles qué necesitan. Ustedes son aliados nuestros en el principal objetivo que tenemos como gobierno que es generar empleo de calidad. Cuenten con nosotros", finalizó el mandatario.