Flavia Palmiero deslumbró en Cannes con looks de Gabriel Lage y Victoria Beckham

La presencia de Flavia Palmiero en el festival de cine de Cannes ya es costumbre todos los años y esta edición 77 no es la excepción. La actriz viajó al sur de Francia junto a su marido, el productor de cine Luis Scalella, y todos sus looks se destacaron entre los presentes, desde diseños argentinos de Gabriel Lage hasta la marca de Victoria Bekcham.Para su primera aparición en la alfombra roja, Palmiero eligió un diseño del argentino Gabriel Lage, que ya la ha vestido para otras ediciones del festival. Se trata de una pieza de alta costura en celeste pastel con escote corazón pronunciado, base con transparencia y superposición de tul bordado en hilos con motivo floral.Elegante por demás, lo combinó con una capa al tono, un clutch en los mismos colores y un beauty look clásico, pero glam: el pelo suelto peinado con ondas y maquillaje con sombras azules de la mano de Dior Beauty, que la recibió en su suite en un lujoso hotel. El vestuario se completó con joyería plateada con pedrería de Gabriella Capucci.Para el siguiente evento dentro del festival, la estrella redobló la apuesta y se enfundó en otro diseño del modisto argentino. En esta oportunidad, optó por un vestido sin mangas y ajustado al cuerpo de base translúcida en negro bordado con paillettes plateados y dorados con motivo floral. Una vez más sumó accesorios de Gabriella Capucci y maquillaje de la mano de Dior.Para una de las actividades diurnas en el marco de la agenda del festival, Palmiero dio cátedra de moda con una apuesta total white. Esta vez eligió prendas de la marca española Mango y de la firma de Victoria Beckham y deslumbró con un conjunto de vestido blanco con volados y falda irregular y saco al tono.Combinó las piezas con sandalias y minibag negras y remató el vestuario con collares de perlas de su propia marca de moda.