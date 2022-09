Tini Stoessel tuvo que parar un show por un principio de incendio

Tini Stoessel no solo atraviesa un gran momento en el plano amoroso por su relación con Rodrigo De Paul, sino que se siente plena porque, luego del susto que pasó por los problemas de salud que enfrentó Alejandro, su padre, pudo retomar sus presentaciones en vivo salir de gira para reencontrarse con el público de las grandes ciudades de la Argentina.Sin embargo, el sábado 3 por la noche se vio obligada a parar uno de sus shows por un principio de incendio.Todo marchaba con normalidad y la joven que saltó a la fama por su rol protagónico en Violetta, una exitosa novela juvenil de Disney, estaba disfrutando de una noche a plena música y baile cuando uno de los trabajadores de su equipo la interrumpió sobre el escenario del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, en Corrientes.Inmediatamente, la artista frenó y, ante la incertidumbre del público, esperó con tranquilidad que se solucionara. Mientras tanto sus fanáticas cantaban: "Salven a la reina".Y una vez que frenaron el foco, Tini pudo continuar con su concierto. Según informó una radio local, el problema se había desencadenado por "una bolsa de plástico que se prendió fuego por el calor de las bengalas y el personal técnico tuvo que subir hasta arriba de las luces para quitar la bolsa y apagar las chispas" y afortunadamente, no pasó a mayores.

Días atrás, Stoessel estuvo en boca de todos por la forma en la que habló de De Paul en la entrega de los Premios Gardel. Cuando le preguntaron si estaba enamorada, la artista se limitó a responder que estaba "muy bien" y que quiere al futbolista con "todo su corazón" y esa falta de definición disparó todo tipo de especulaciones, como que Rodrigo quería volver con Camila Homs, la madre de sus hijos Francesca y Bautista.Al hacerse eco de los rumores, el jugador de la Selección argentina decidió salir a dar su versión a través de su cuenta de Twitter. ."FALSO, una más y van.. hasta qué punto son capaces por un click", escribió, mientras que Stoessel decidió no meterse en la polémica.Lo cierto es que en plena gira por Latinoamérica, finalmente aclaró públicamente sus sentimientos: "Estoy enamorada. ¡Cómo me descansaron con esa respuesta! Sí, estoy re bien...Para mí no había sido tan grave...Y sí, estoy enamorada, para tranquilidad de toda la gente, y estoy feliz".