La advertencia de Jésica Cirio: “No voy a dejar que jueguen con mi nombre”

Luego de que se diera a conocer un video de un vivo en el que Sabrina Carballo brindó polémicas declaraciones sobre el pasado de Jesica Cirio, donde insinuó que la modelo y conductora cobró U$S20.000 por sexo, ésta habló con Intrusos sobre las causas que la llevaron a demandar a la actriz.

“¿Cómo tomaste las declaraciones de Sabrina Carballo?”, le preguntó Gonzalo Vázquez a la conductora de La Peña de Morfi, que se desligó virtualmente del tema. “No las tomé, las tomó Fernando Burlando, así que lo que tengan que hablar, directo con él”, ironizó ella.Jesica explicó que ese tema “está cerrado” para ella. “Tengo tantas cosas para hacer, preocupaciones, tanta felicidad en mi vida que nada lo va a opacar”, agregó Jesica, que aseguró que dejó su etapa mediática muy atrás.“Tengo una nena de 4 años que es a quien más quiero proteger en el mundo, por eso es que le pedí a Fer que se ocupe, que más allá de ser mi abogado es mi familia y todo va a tomar su curso solo”, dijo Jesica, a lo que Vázquez le preguntó si la shockearon los dichos de Sabrina.“No miro tele, pero por ella es que no voy a dejar que jueguen con mi nombre, con una carrera, con un montón de cosas que construí en muchísimos años, y la verdad es que nadie me regaló nada, y sé que eso a veces genera un montón de cosas”, cerró.“Soy una persona que no se mete con nadie, laburo, literalmente, desde que tengo 10 años y todo lo que voy a hacer ahora va a ser solo por Chloé, que es lo que más me importa”, reiteró Jesica Cirio.