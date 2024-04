El fuerte descargo de Laura Esquivel tras recibir críticas por su aspecto

Lara Esquivel estrenó un videoclip y lo compartió en sus redes sociales pero en lugar de hablar de la canción, muchos usuarios le escribieron criticando su cuerpo. La protagonista de Patito Feo no dejó pasar la oportunidad y grabó un fuerte descargo.“Hace unos días recibí muchísimo hate en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras que leía esos comentarios negativos...”, dijo en un video mirando a cámara.“Ya falta una dieta, buen consejo, a cuidarse”, “Movete un poco más, nenita, parece que estás haciendo una pasada”, “Las botas te cortan la pierna, mala elección”, “Ya está vieja la patito”, “Nunca despegó por su personalidad”, “No sé por qué siento que unas botas altas le iban a dar más dramatismo a la canción”, fueron algunos de los mensajes negativos que recibió la artista.Y fue entonces cuando Esquivel comenzó a responder cada una de esas palabras. “¿Cómo te explico que como sano? ¿Cómo te explico que necesitaba estar quieta porque el plano quedaba mejor así? ¿Cómo te explico que son las botas que a mí me gusta usar?¿Cómo te explico que tu comentario es extremadamente agresivo?”, “¿Cómo te explico que soy feliz con esta personalidad?”, “¿Cómo te explicó que yo no necesito darle más dramatismo a la canción?”, dijo.“Recordalo siempre: los comentarios negativos de otros no te definen. Lo que si te define es lo que vos te decís a vos mismo después de leer esos comentarios”, concluyó.