“Lo mataron sin razón”, dijo la familia del ladrón muerto tras asalto a gendarme

Gendarme mató a dos ladrones que quisieron robarle cuando esperaba el colectivo

La familia del delincuente abatido por un gendarme que se resistió a un intento de robo en José C. Paz reclamó justicia. “Mi hijo no estaba haciendo nada”, dijo la madre de Diego Iván Navarro, el adolescente de 16 años que murió este viernes en las calles Fray Burler y Niels Filsen, frente a la estación de trenes Sol y Verde.“Tenemos pruebas y testigos. Él no intentó robarle ni le apuntó con un arma”, señalaron el resto de los familiares, también presentes en la grabación acompañando a la mujer.Según informó SM Noticias, el gendarme y la víctima eran vecinos, pero no se conocían. El hombre de la fuerza cumple operaciones en el barrio Ejército de Los Andes y en la mañana de este viernes se dirigía a la estación del tren San Martín para viajar hacia el partido de Tres de Febrero.De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el hombre caminaba por la calle Niels Finsen con rumbo a la estación llevando una mochila, una riñonera y su arma reglamentaria. Ambos delincuentes lo cruzaron, él los dejó pasar y siguió su marcha detrás de ellos, según declaró.Cerca de la estación, el gendarme fue interceptado y durante el robo entregó el celular, la mochila, una gorra y la riñonera.En un momento de distracción de los ladrones, sacó su arma y mató a Navarro, mientras que hirió al segundo en la cara. Este último, que tiene antecedentes y condenas por robos con armas de fuego, permanece internado en grave estado.Los efectivos de la Policía Científica que realizaron los peritajes secuestraron un arma de fuego descargada, motivo por el cual el gendarme no terminó con ninguna herida.La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 22 de Malvinas Argentinas, a cargo de Alejandra Burges, quien no tomó temperamento con el suboficial.