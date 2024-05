La impactante confesión de la mujer que descuartizó a su pareja en Córdoba

Policiales Encontraron a un hombre descuartizado y una mujer confesó el brutal crimen

El macabro crimen de Omar Cabrera conmovió a toda la región cordobesa de Traslasierra. Los bomberos y policías lo encontraron descuartizado y en bolsas, y varios días después fue su pareja quien confesó el brutal asesinato.El hombre de 58 años había sido visto por última vez el 29 de abril en la localidad de Mina Clavero, donde vivía. Tenía que reincorporarse a trabajar luego de una licencia de varios días, pero se ausentó y eso llamó la atención en sus compañeros.A partir de ese momento se reportó su desaparición y se desplegó un operativo de búsqueda para encontrar al oriundo de Buenos Aires. Ríos, descampados y zonas abandonadas fueron algunos de los puntos que recorrieron para dar con su paradero.También intentaron rastrear su celular, identificar alguna comunicación y buscar filmaciones que permitieran brindar algún indicio. Pero no había datos que pudieran generar un avance en la causa.Fue entonces que, después de varios días de búsqueda, comenzaron los interrogatorios y entre familiares, vecinos y amigos, la investigación dio con una mujer que aseguraba ser la novia de la víctima.La mujer vivía en Mina Clavero, localidad donde también vivía Cabrera, pero durante el interrogatorio aseguró que no sabía dónde estaba su pareja. La declaración llamó la atención en los investigadores, a quienes no les cerraba el relato.Desde la investigación le pidieron que cuente lo que sabía del caso hasta el momento y empezaron a notar contradicciones en el testimonio de la mujer, según detalló el medio local La Voz del Interior.Luego de varios minutos de interrogatorio, la mujer se quebró y admitió haberlo matado y descuartizado. Incluso, dio datos precisos que fueron importantes para luego poder encontrar el cuerpo de Cabrera.La confesión se produjo el sábado y automáticamente el personal policial se dirigió hasta la localidad de Las Rabonas, ubicada a 17 kilómetros de Mina Clavero, e inició una búsqueda exhaustiva.Poco tiempo después dieron con una serie de bolsas que contenían restos humanos que, luego de unos minutos, confirmaron que se trataba del hombre de 58 años.Por orden de la fiscal Analía Gallaratto, de la ciudad de Villa Cura Brochero, la mujer -cuya identidad aún no fue revelada- quedó detenida en dependencias policiales y en las próximas horas será imputada por homicidio.En la tarde del domingo, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado en el que se confirmó la detención de la mujer. “De acuerdo a la investigación, la mujer detenida mantenía una relación afectiva con el fallecido. Ambos residían en Mina Clavero”, se indicó luego de confirmar la detención.