Tensión en Gran Hermano: severa sanción a Furia y quién es el nuevo eliminado

Sorpresa en Gran Hermano: la severa sanción contra Furia

Gran Hermano tuvo este domingo una de las galas de eliminación más escandalosas del ciclo, ya que además de enfrentar a varios de los “históricos”, contó con la sanción a Furia y su pelea en vivo con Mauro.Tras momentos de suma tensión por el enfrentamiento, con Santiago del Moro intentando mediar, entre Juliana y quien fuera su pareja en la casa, se definió el nuevo eliminado.Darío fue el primer salvado de la noche, seguido por Florencia y luego por Mauro. Los más nuevos fueron los primeros en salir de la placa, mientras que Nicolás, el siguiente; para que quede el mano a mano esperado entre Martín y Federico.Finalmente, y en lo que resultó un verdadero batacazo,Gran Hermano vivió este domingo un nuevo escándalo, protagonizado por Furia y Mauro, por lo que hubo sanciones muy importantes de cara al resto de juego.“Yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intente resolverlos cruzando ciertos límites. Saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen. En mi casa no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto de Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta”, advirtió la voz de Gran Hermano.En este marco, consideró que “hay situaciones en donde una advertencia no alcanza” y anunció: “Por eso,”.Los participantes que mantenían un romance, protagonizaron este domingo una tremenda pelea a horas de la gala de eliminación.Si bien la transmisión oficial fue cortada en un momento clave de la discusión, las imágenes que se pudieron ver previamente y los gritos que se escucharon dejaron en claro que la pelea fue de gran intensidad.Luego, todo el conflicto fue mostrado en vivo en la gala de Gran Hermano, antes de conocerse las sanciones.