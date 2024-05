Lali Espósito enfrentó los rumores de separación de Pedro Rosemblat

En los últimos días comenzaron a circular algunos rumores de crisis en la relación de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, que comenzó a finales de 2023 pero se oficializó en febrero de este 2024.El streamer no le dio "me gusta" a las últimas publicaciones de la actriz y cantante en Instagram, lo que hizo florecer algunas versiones.Sin embargo, Lali decidió cortar rápidamente los rumores con una serie de publicaciones en la que expresó todo su amor por su pareja.Primero, la actual jurado del la versión española de X Factor se rió del hecho que llamó la atención de muchos de sus seguidores.Lali compartió la lista de quiénes le dieron like a su última publicación y ahí aparecía el nombre de Rosemblat."Ayyyy chicos! me dio like el pibe que me gusta! Ojalá se me dé!", bromeó la ex Casi Ángeles.La primera publicación de Lali Espósito. Instagram.La primera publicación de LaliY después compartió una selfie de la salida que compartió con su novio y sumó: "Se me dio chiks".Luego, presumió a su pareja con un breve video de él en la playa, de las últimas románticas vacaciones que compartieron juntos.Y a continuación Lali subió a sus historias de Instagram, donde acumula más de 12 millones de seguidores, una foto, un tanto borrosa, de la noche que compartió con su novio, junto con un emoji de corazón gris.Esta última foto también la compartió Rosemblat en su propia cuenta de Instagram, y le sumó dos emojis de corazón rojo.